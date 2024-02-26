«الشؤون الإسلامية» تطلق «بالحكمة» لتقديم الدروس الشرعية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج «بالحكمة» الذي يستهدف تقديم سلسلة علمية من الدروس الشرعية والمحاضرات الدينية والثقافية يلقيها نخبة من العاملين في الخطاب الشرعي بالدولة، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ رؤيتها بأنها هيئة رائدة في توعية المجتمع وتنمية ثقافته الدينية.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب أن هذا البرنامج يعد إضافة جديدة لمنصات الهيئة التوعوية والثقافية على مختلف وسائل التواصل مع الجمهور، ومكملاً لمبادراتها ومشاريعها التحولية التي تستهدف إظهار الوجه الحضاري لديننا الإسلامي وترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام. ويشارك في هذا البرنامج نخبة مميزة من المواطنين والمواطنات المؤهلين العاملين في الخطاب الشرعي ويقدمون سلسلة من الدروس العلمية في التفسير والسيرة النبوية والمحاضرات في القيم والأخلاق تحت عناوين مختلفة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب متطلبات الحياة، وتم اختيار الزمن المناسب لتنفيذها لتمكين كل شرائح المجتمع من الاستفادة منها.