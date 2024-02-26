«بيئة ومحميات الشارقة» تصادر 2409 أجهزة مخالفة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وتعزيز الأمن بين أفرادها، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن نجاح فرق قسم التفتيش الخارجي لديها في مصادرة عدد 2409 أجهزة أصوات الطيور المهاجرة وعدد 195 من الحيوانات والطيور المختلفة خلال عام 2023.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: يقوم فريق قسم التفتيش الخارجي في الهيئة بدور فاعل في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار الساعة بهدف متابعة ومراقبة منع تداول أجهزة أصوت الطيور المهاجرة مع ملحقاتها، ومنع بيعها وحيازتها واستخدامها واستيرادها، فضلًا عن متابعة منع صيد وبيع وحيازة الحيوانات النادرة المهدد بالانقراض والمفترسة، وكذلك الطيور الجارحة والطيور المهاجرة البرية والبحرية، والقيام بمصادرتها من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم.

وكشفت السويدي أن عمليات مصادرة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها أسفرت عن مصادرة 2409 أجهزة، وتسجيل 9 مخالفات حيازة أجهزة وطيور مهاجرة، وقد شملت عملية مصادرة الطيور ضبط ومصادرة 5 طيور من نوع الكروان ضمن فئة الطيور المهاجرة، و43 صقراً ضمن فئة الطيور الجارحة، وفيما يتعلق بالطيور البحرية فقد تمت مصادرة 108 من طيور النورس، و30 من طيور البط البحري، كما تم مصادرة أحد الطيور من نوع الحبارى ضمن فئة الطيور البرية. ولفتت إلى أن الهيئة تولي عناية بالغة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس)، حيث أثمرت جهودها في هذا الجانب عن مصادرة مجموعة من الطيور والحيوانات المدرجة في هذه القائمة، من بينها 5 طيور من نوع الوز المصري، و2 من قرد البابون، بالإضافة إلى مصادرة كلب من نوع البتبول، وقد تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها، ومن ثم تسليم الحيوانات المصادرة إلى الهيئة.

ودعت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجمهور ولا سيما مربي الحيوانات والطيور إلى أهمية الالتزام بهذه القوانين والتشريعات التي تسعى لحماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بأفراده، وبما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وتسجيل المخالفات والغرامات بحقهم والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، وأهابت بضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين.