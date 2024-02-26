دبي.. تكثيف الحملات التفتيشية قبل رمضان

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء قبيل شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حملاتها وزياراتها التفتيشية على الأسواق والمؤسسات الغذائية ومنشآت إعداد وتحضير الطعام في إمارة دبي؛ بهدف التأكد من التزامهم بمعايير وقوانين سلامة الأغذية. وتركز فرق تفتيش سلامة الغذاء في بلدية دبي، على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وطرق الحفظ الحراري ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية وطرق طهيها، وجودة الزيوت المستخدمة، ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الإمارة. كما تراقب فرق التفتيش عمليات تحضير الأغذية في المطابخ الشعبية، ومدى التزامهم بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل؛ وذلك نظراً لزيادة الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، إضافةً إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية، وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة وارتداء القفازات وغطاء الرأس.

وتكثف الفرق في إطار استعداداتها لشهر رمضان زياراتها التفتيشية على مؤسسات تحضير وإعداد الطعام والوجبات والمطابخ الشعبية، والمستودعات الغذائية، والفنادق و«الهايبر ماركت» و«السوبر ماركت»، والأسواق؛ بهدف ضمان سلامة الأغذية، والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، عبر مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي، وصولاً إلى جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها.

منافذ البيع

تواصل بلدية دبي حملاتها التفتيشية على القطاع الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، والأسواق مثل، سوق الخضار والفواكه الطازجة المركزي، وسوق الواجهة البحرية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة فيها والتي تكون عادةً سريعة التلف في حال لم تخزن وفق اشتراطات السلامة الغذائية.