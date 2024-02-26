«الإمارات للخدمات الصحية» تنظم مناظرة شبابية

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبالتعاون مع مؤسسة شراع ومجلس شباب الشارقة، مناظرة شبابية تفاعلية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية» في الجامعة الأميركية بالشارقة.

يأتي تنظيم المناظرة بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وبهدف إثراء النقاش البناء بين الشباب في مجال الابتكار المؤسسي، ومناقشة سبل تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تبني التقنيات الجديدة والأفكار الريادية والمبادرات الابتكارية.

وأكد سيف بن عبود، رئيس مجلس الشباب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يؤمن بدور الشباب الريادي والمحوري في صياغة المستقبل، موضحاً أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المبادرة، إلى إتاحة الفرصة للشباب لتبادل الأفكار، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي في الدولة، فضلاً عن التعرف على آرائهم حول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، والاطلاع على إيجابيات وسلبيات هذه التقنيات، والخروج بحلول مبتكرة لها.