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علوم الدار

انطلاق مؤتمر دبي للخلايا الجذعية

جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
27 Feb 2024 00:52

دبي(الاتحاد)

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تحت شعار «جسر الأمل» انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر دبي للخلايا الجذعية في فندق بلازو فيرساتشي بدبي، والذي يجمع بدورته الحالية أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً في علاج الخلايا الجذعية من اليابان والولايات المتحدة الأميركية والسويد وفنلندا وألمانيا وهولندا وقطر والإمارات العربية المتحدة. حيث يحظى المؤتمر هذا العام بأهمية استثنائية تتمثل برسالته الهادفة التي ترمي إلى منح الأمل للمرضى المصابين بأمراض مستعصية وإعطاؤهم الأمل بحياة خالية من المرض، بالإضافة إلى كونه فرصة فريدة للعلماء والباحثين للاجتماع تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والتجارب.
هذا ويطلق المؤتمر في دورته الحاليّة العديد من الجوائز والمبادرات المهمة مثل «الجائزة الإنسانية»، وهي جائزة مرموقة وتُعطى للبارزين في القطاع الطبي تحت تخصص زراعة الخلايا الجذعية المستمدة من الحبل السري، وجائزة «العقل العبقري» للمبادرات الفريدة، وجائزة «التفوق الأكاديمي» لأفضل طالب وجائزة «المفكر المبدع» لأفضل باحث.
حيث تم تقديم الجائزة الإنسانية للمؤتمر لهذا العام تكريماً للدكتور الراحل هال بروكسماير الذي شكلت مساهماته الرائدة ثورة في الطب التجديدي والذي كان أول من ابتكر فكرة العلاج ومنذ ذلك الحين، تم علاج أكثر من 50.000 مريض على مستوى العالم من خلال علاجات الخلايا الجذعية المستمدة من دم الحبل السري. حيث استلمت الجائزة التكريمية نيابة عنه زوجته  بيث بروكسماير التي جاءت من الولايات المتحدة الأميركية خصيصاً لاستلام الجائزة التي تمثل تقديراً لأثره المستمر في هذا المجال.
كما  يطلق المؤتمر مبادرة «العقل العبقري» للمبادرات الفريدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات المتميزة والملهمة للعلماء والباحثين في تطوير قطاع الخلايا الجذعية والطب التجديدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويركز المؤتمر بدورته الثانية على استضافة الطلاب لتعزيز خبراتهم ومهارتهم بالإضافة إلى حضور المجتمع الأكاديمي في المنطقة لمشاركة أحدث الدراسات في مجال الطب التجديدي.
كما يسعى المؤتمر هذا العام إلى رفع مستوى الجلسات العلمية عن طريق استقطاب 30 متحدثاً عالمياً ذوي خبرة فذة في قطاع الخلايا الجذعية منهم 18 متحدثاً من الولايات المتحدة الأميركية، مما يشكل تبادلاً متنوعاً للأفكار والابتكارات ويتصدر هذا الفريق خبرات مهمة مثل الدكتور جاك جاليبو، وهو حائز درجة الطب من جامعة مونتريال ومتخصص في الطب الباطني وعلم طب أمراض الدم، وله دور بارز في تطوير العلاجات الطبية.

دبي
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اليابان
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