الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب
27 فبراير 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: دور رائد للإمارات في دعم وتعزيز التجارة العالمية
سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في مجلس وزراء الداخلية العرب

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع».
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.
وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية».
وأضاف سموه «نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب».

محمد بن زايد
محمد بن راشد
التجارة
الإمارات
أبوظبي
منظمة التجارة العالمية
آخر الأخبار
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
الأخبار العالمية
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
27 فبراير 2024
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: الكارثة الإنسانية بغزة تؤكد ضرورة التضامن العربي
27 فبراير 2024
تكليف فريق فني بفحص موقع السفينة لمواجهة التداعيات البيئية المحتملة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تناقش سيناريوهات التعامل مع السفينة «روبيمار»
27 فبراير 2024
أوكرانية وطفلها يسيران بجوار محطة للسكك الحديدية مدمرة بمنطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا يمكن تنفيذ خطط سلام دون روسيا
27 فبراير 2024
مركز إيواء مؤقت للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على غزة
27 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©