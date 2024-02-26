محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة. أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع».

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية».

وأضاف سموه «نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب».