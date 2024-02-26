«الصناعة الأمنية» و«ميدان» توقعان مذكرة تعاون

دبي (وام)

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، في مقرها، مع مؤسسة مدينة ميدان المالكة للمنطقة الحرة - ميدان بدبي، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال الفعاليات والخدمات الأمنية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

تشمل المذكرة تعزيز التعاون وتسريع الخدمات، وتبادل الخبرات، وتحقيق أفضل مستويات الأداء، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمصلحة العامة، كما تدعم آفاق وعلاقات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وقع المذكرة كل من المهندس عارف الجناحي المستشار الأمني بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي، وحامد أهلي المدير التنفيذي للمنطقة الحرة - ميدان بدبي.