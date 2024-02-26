الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: التعليم داعم أساسي لمسيرة التنمية

محمد بن حمد الشرقي خلال ترؤس اجتماع مجلس أمناء الجامعة (وام)
27 فبراير 2024 00:54

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يتوِّج الفائزين في الدوري العالمي للكاراتيه
الفجيرة ترسم خريطة «موسم الكاراتيه» في آسيا

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور المؤسسات التعليمية في دعم ركائز النمو الذي تشهده الإمارة على المستويات كافة، وتعزيز الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات التنمية الشاملة، عبر توظيف أدوات المعرفة البشرية والتقنية في تلبية متطلبات المستقبل وتحولاته.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمخرجات مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتوجيهات سموه بمواكبة متطلبات التحول التنموي لدولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية التي تدعم تنافسية الدولة ونهضتها.
واطلع سموه على سير العمل في البرامج الأكاديمية للجامعة ومناهجها، وشراكاتها المجتمعية وخططها المستقبلية في طرح برامج تعليمية جديدة، كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2029.
واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى شرح عن الشّراكات الأكاديمية والمجتمعية التي تعمل عليها الجامعة في مجال البحث العلمي والتدريب، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز محاور التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، على جميع الأصعدة.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور علي أبو النور، مدير الجامعة.

محمد الشرقي
الفجيرة
جامعة العلوم والتقنية
آخر الأخبار
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
الأخبار العالمية
«الدبلوماسية الرقمية».. طفرة في العلاقات الدولية
27 فبراير 2024
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: الكارثة الإنسانية بغزة تؤكد ضرورة التضامن العربي
27 فبراير 2024
تكليف فريق فني بفحص موقع السفينة لمواجهة التداعيات البيئية المحتملة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تناقش سيناريوهات التعامل مع السفينة «روبيمار»
27 فبراير 2024
أوكرانية وطفلها يسيران بجوار محطة للسكك الحديدية مدمرة بمنطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا يمكن تنفيذ خطط سلام دون روسيا
27 فبراير 2024
مركز إيواء مؤقت للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على غزة
27 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©