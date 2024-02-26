انطلاق معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

افتتح اللواء ركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024»، الذي يُعقد في مدينة زايد العسكرية، في أبوظبي، الفترة من 26 فبراير إلى 5 مارس القادم، بتنظيم من وزارة الدفاع، متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية.

يهدف المعرض، الذي يجري تنظيم نسخته الثالثة لمنتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى التوعية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها، والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، وتنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وكيفية تجنب الوقوع فيها.

كما يساهم المعرض، الذي افتتح بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وكبار ضباط وزارة الدفاع والجهات الأمنية في الدولة، وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات العلاج من الإدمان والجرائم الإلكترونية، في إبراز قدرات وزارة الدفاع في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية. ويسعى المعرض إلى تعزيز جهود التعاون بين وزارة الدفاع ومؤسسات القطاعين الأمني والمدني، وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة، علاوةً على تبادل الأفكار حول تحسين الإجراءات الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة في هذه المجالات.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة منها: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، المركز الوطني للتأهيل، مركز إرادة للعلاج والتأهيل.

ويحتضن المعرض سلسلةً من النقاشات والجلسات الحوارية التي ستمثل فرصةً فريدة للاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالات مواجهة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتصدي للجرائم الإلكترونية.

كما يشهد المعرض عروضاً تفاعلية من الجهات المشاركة، وعرض أفلام توعية عن مخاطر آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية. وسوف يحظى زوار المعرض بفرصة رائعة للتعرف على أحدث سبل الوقاية من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأبرز طرق التصدي لجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

يمثل «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» منصةً مهمة للغاية لاكتساب معارف وخبرات مهمة حول التحديات والمخاطر التي تواجه منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والمجتمع وتطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلات.

جهود حثيثة

وتخلل حفل الافتتاح كلمة من العميد الركن محمد الكتبي، قائد الشرطة العسكرية، تحدث فيها عن جهود وزارة الدفاع في حماية منتسبيها من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف الجهات الشرطية على مستوى الدولة، فضلاً عن الجهات المحلية والمؤسسات. ويعد المعرض منصة لعرض جهود الجهات المشاركة في التصدي ومكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، ووسائل الوقاية منها ومخاطرها، وتوضيح طرق التصدّي لها، بالإضافة إلى عقد ندوات نقاشية وتثقيفية وعرض أفلام توعية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات من قبل الجهات المشاركة.

حماية المجتمع

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: «إن المعرض من أهم المعارض الرئيسية المقامة، والذي يشهد تنظيم جلسات تعرف بآفة المخدرات التي تؤثر على المجتمع واللبنة الأساسية والعائلة، وهناك جهود وتعاون بين مختلف الجهات سواء في عملية التبليغ وغيرها».

وقال سيف الحمادي من القيادة العامة لشرطة الشارقة: «إن مشاركتنا في المعرض تتمثل في منصة (كن واعياً) المختصة بتوعية الجمهور من الجرائم الإلكترونية عبر 6 محطات، وكل محطة تتحدث عن أبرز القضايا التي تتعامل معها شرطة الشارقة، منها الاحتيال الهاتفي، والاختراق الهاتفي، ومحطة الألعاب الإلكترونية، ومحطة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وغيرها بهدف توعية الجمهور بالجرائم التقنية قبل وبعد التعرض لها».

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي: «إن المركز متخصص في تقديم العلاج للأشخاص المدمنين، والذي يحرص على اعتماد السرية في المعلومات والخصوصية للمريض، حيث نقدم خدمات العلاج للذكور والإناث البالغين والقصر، منها خدمات عيادات داخلية وسرية».

وقالت هدى محمد، من قسم الصيدلية في مستشفى زايد العسكري: «إن مشاركتنا في المعرض تتمثل في عرض لعبة (البازل) التي تبين الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المتعاطي، خلال سنوات وشهور، حيث يمكن التعرف على المتعاطي من خلال ملاحظة احمرار العين، ذبلان الوجه، وانخفاض الوزن، وكذلك نستعرض مشروعاً آخر عن تأثير المخدرات على كل جزء من أجزاء الشخص المتعاطي».

وذكرت الملازم أول خولة جابر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز حماية الدولي، أن الجناح يقدم مجموعة من البرامج والقوانين الإماراتية، منها المادة 89 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات، والخاصة بتوعية أفراد المجتمع، وشرح أنه من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو أحد أفراد الأسرة، تتم مساعدته وغير محاسب قانونياً.

فرصة أمل

قال الرائد يوسف الحمادي، من مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي: هذه مشاركتنا للمرة الثالثة على التوالي في معرض «الشرطة العسكرية» إدارة مكافحة المخدرات وأكاديمية سيف بن زايد، بهدف توعية مجندي الخدمة الوطنية بخطورة المواد المخدرة، وكيفية الوقاية منها، عبر مشروع الوقاية من المخدرات الافتراضي، الذي يوضح أشكال المواد المخدرة، وبيئة المتعاطي، وأنه بمجرد استخدامها للمرة الأولى تجعله ضمن عالم الإدمان.