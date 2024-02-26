مشروع لتوفير احتياجات البنية التحتية للحدائق

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري مشروعاً لتوفير البنية التحتية للحدائق حسب احتياجاتها، بما يعزز جودة المرافق العامة، ويحسّن تجربة ورضا مرتاديها، ويرفع الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق. وطرحت البلدية أول من أمس، مناقصة لتنفيذ المشروع، مستهدفة من خلالها الشركات من الدرجة الخاصة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة في تخصص التصنيف المطلوب كمقاولات الطرق الرئيسية والشوارع.

وتنفذ البلدية سنوياً مشاريع لصيانة أصول الحدائق ومناطق الألعاب في المدينة وضواحيها، لا سيما خلال فصل الشتاء الذي تشكل فيه الحدائق وجهة ترفيهية جاذبة للسكان، حيث تلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

ولفتت البلدية إلى أنها تحرص على تنفيذ وتجهيز مناطق الألعاب التي تضمها كل حديقة، وفق أحدث وأرقى المقاييس العالمية، لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة لكي تكون ألعابها مناسبة وآمنة لجميع الأطفال بأعمارهم كافة، حتى يقضوا أوقاتاً ترفيهية ممتعة برفقة أفراد العائلة. وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، وتحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة.

وكانت دائرة البلديات والنقل، قد أعلنت مؤخراً أنه يجري العمل على تنفيذ 107 حدائق خلال العام الجاري، موزعة كالآتي 40 حديقة في مدينة الفلاح، 33 حديقة في مدينة محمد بن زايد، 23 حديقة في مدينة خليفة، 10 حدائق في مدينة شخبوط وحديقة في السمحة، بما يساهم في تطوير الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي وتعزيز وتحسين نمط المعيشة، ويوفر للمجتمع أفضل الأماكن لممارسة الأنشطة والاستمتاع بالطبيعة.

ويأتي تنفيذ المشاريع في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، بما يتماشى مع رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة.

استراتيجية

تسعى الاستراتيجية إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تصميم المرافق العامة من الحدائق بمعايير عالمية، تعزز من جودة حياة سكان المنطقة، ويتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال.