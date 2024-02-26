شرطة أبوظبي تواصل زيارة وتحفيز مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي(الاتحاد)

واصلت شرطة أبوظبي زيارة وتحفيز مجندي الخدمة الوطنية وحثهم على مضاعفة الجهود في التدريب العملي، بما يعزز رفع كفاءتهم العالية في خدمة الوطن.

واطلع العميد عثمان حاجي خوري، نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، على تدريبات المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ 20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الثاني عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2023م. وتجول في إدارة التأهيل الشرطي يرافقه العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط، واستمع إلى شرح حول البرامج والدورات التدريبية المقدمة لمجندي الخدمة الوطنية والمستجدين.

وزار ميدان الرماية، والذي يعتبر من الميادين المبتكرة التي تسهم في رفع مهارات المجندين، وتكسبهم خبرات عملية عالية في الميدان، واطلع على قاعات التعليم الجديدة ومركز التعليم الشرطي المبتكر. وأثنى على جهود العاملين في إدارة التأهيل الشرطي، وأشاد بمستويات التدريب والتأهيل التي تقدم للمجندين، وحثهم على مضاعفة الجهود والمثابرة لإتمام البرنامج التدريبي.