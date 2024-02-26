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علوم الدار

10 طلبات تجديد قيد محامين في أبوظبي

جانب من الاجتماع الذي عقد برئاسة يوسف العبري (من المصدر)
27 فبراير 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلب قيد محامي مواطن بجدول المحامين المشتغلين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إذ نظرت اللجنة في 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما اطلعت على 7 طلبات لمحامين، ووافقت على طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني - محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري – النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.

دائرة القضاء
يوسف سعيد العبري
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