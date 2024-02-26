تأثر الإمارات في الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي

تتأثر الدولة في الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات.

يكون الطقس، يومي الأربعاء والخميس، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجنوبية، ثم تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية أحياناً بالتأثير على غرب الدولة ظهر يوم الخميس مع انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً ليل الخميس.

تظهر السحب يوم الجمعة المقبل على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ظهر يوم الخميس، ومعتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

يكون الموج متوسطا يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الخميس في الخليج العربي، وخفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً في بحر عمان.