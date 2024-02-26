سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في مجلس وزراء الداخلية العرب

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب، بمناسبة مشاركتهم في أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال سموه عبر منصة «اكس»: «أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس قيس سعيّد والأخ كمال الفقي وزير الداخلية التونسي، والحكومة التونسية لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأشيد بجهود كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في ربوع تونس الخضراء، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير منظومة الأمن العربي، حيث بحثت وإخواني وزراء الداخلية العرب الرؤى المستقبلية لدفع الجهود التشاركية إلى آفاقٍ إيجابية، ساعين من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تطلعات قادتنا وآمال مجتمعاتنا في ترسيخ دعائم الأمن والسلام المستدامين، آملين أن يشهد مستقبل بلادنا العربية مزيداً من الرقي والتقدم والاستقرار».

وكان سموه قد ترأس وفد الإمارات الذي شارك باجتماعات الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وشارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وناقشت الدورة الحالية عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل والتنسيق العربي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، من بينها الخطة الأمنية العربية الحادية العشرة، والخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما ناقشت الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام (2023)م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، حيث استقبل سموه معالي كمال الفقي، وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى تونس، وعدد من المسؤولين.

هذا، وقد ضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد راشد الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعميد الدكتور فواز خليل بدران مدير عام الإسناد الأمني بوزارة الداخلية وعدداً من الضباط.