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سيف بن زايد يشيد بالجهود لضمان نجاح دورة مجلس وزراء الداخلية العرب

سيف بن زايد يشيد بالجهود لضمان نجاح دورة مجلس وزراء الداخلية العرب
27 فبراير 2024 00:47

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالشكر إلى السلطات التونسية على الجهود التي بذلت من أجل ضمان نجاح الدورة ال41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقا) «أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس قيس سعيّد والأخ كمال الفقي وزير الداخلية التونسي، والحكومة التونسية لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «أشيد بجهود كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح الدورة ال 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في ربوع تونس الخضراء، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير منظومة الأمن العربي».
وأكد سموه «بحثت وإخواني وزراء الداخلية العرب الرؤى المستقبلية لدفع الجهود التشاركية إلى آفاقٍ إيجابية ساعين من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تطلعات قادتنا وآمال مجتمعاتنا في ترسيخ دعائم الأمن والسلام المستدامين، آملين أن يشهد مستقبل بلادنا العربية مزيداً من الرقي والتقدم والاستقرار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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