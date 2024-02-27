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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد
27 فبراير 2024 13:49

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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