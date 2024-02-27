عمار النعيمي يعتمد تشييد 5 مجالس جديدة في عجمان

اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في إمارة عجمان في مناطق: الرقايب1، منطقة الحميدية 2، منطقة الباهية، منطقة الجرف، منطقة محمد بن زايد1، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 21 مجلساً، موزعة في مختلف مناطق الإمارة، تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل عجمان، ويُشرف مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان على تشغيلها.

وقال سموّ ولي عهد عجمان، اعتمدنا خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في عجمان، لتوفير أماكن تجمع السكان في مختلف المناسبات، توطيداً للعلاقات الاجتماعية فيما بينهم، وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء السكنية بمختلف أجيالهم، وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين سكان مجتمع عجمان، وتعزيز روح الانتماء الوطني وقيم الولاء.

وأكد سموّه أن المجالس تقدّم نموذجاً حيوياً وفعالاً للممارسات الاجتماعية الإيجابية في الإمارة، وتخلق علاقات ومصالح متبادلة بين المجتمع والجهات الحكومية لتحقق المصلحة العامة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة الحياة وسعادة ورفاهية المجتمع.

وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2022 إلى 2023 أكثر من 820 لقاءً وفعالية مجتمعية. ونتطلع في العام 2024 أن تُقدّم المجالس مبادرات جديدة ومشاريع مبتكرة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمحافظة على التواصل والتلاحم الاجتماعي.

من جانبه، قال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إن الاهتمام بشؤون المواطنين يتصدر أولويات قيادتنا الرشيدة، وإن اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في عجمان يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، ويعزز الهوية الوطنية، ويعكس منظومة القيم والتقاليد المتوارثة في المجتمع الإماراتي المتمثلة في التضامن والعطاء والتكافل، والتعاضد والتآزر، كما أن المجالس تعتبر ساحة للحوار والنقاش وتداول المعلومات وتبادلها حول شؤون الحياة المختلفة.

وأوضح الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، أن إمارة عجمان تضم 13 مجلساً قيد الاستخدام الآن، هي: مجلس الشيخ زايد، ومجلس الوطن، ومجلس الوصل، ومجلس العامر، ومجلس الصفيا، ومجلس أمين الشرفاء، ومجلس الرقايب، ومجلس النسيم، ومجلس مصفوت، ومجلس مزيرع، ومجلس الخنفرية 1، ومجلس الخنفرية 2، ومجلس الصبيغة. كما توجد ثلاثة مجالس قيد الإنشاء هي: مجلس الحليو، ومجلس الغاف، ومجلس الروضة.

وأشار مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إلى أن المجالس تشهد فعاليات ومناسبات مجتمعية مختلفة تتضمن: مجالس العزاء، والأعراس وعقد القران، وفعاليات الجهات الحكومية، وفعاليات ودورات تدريبية، ومحاضرات وجلسات نقاشية.