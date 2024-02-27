بلدية مدينة أبوظبي تواكب أسبوع التشجير

نظمت بلدية مدينة أبوظبي في مبناها الرئيسي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة لطلاب المدارس من الفئة العمرية 11-16 سنة، بالتعاون مع مدارس أدنوك بالرويس؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية التشجير في الحفاظ على البيئة الصحية، وتعزيز الرقعة الزراعية، وتأصيل القيم الزراعية في نفوس الجميع.

وتم خلال الفعالية التي نظمت تزامناً مع أسبوع التشجير تعريف الطلاب بأنظمة الأسطح الخضراء، وكيف تمت زراعة أسطح مبنى البلدية، وتوفر العديد من الفوائد بمحاولة استغلال بعض الأماكن التي لا توجد بها تربة صالحة للزراعة، مثل أسطح المباني، وذلك باستخدام الزراعة المائية (hydroponics system) التي تعد من الأساليب المستدامة، وتساهم في تنمية البيئة، والحفاظ على مواردها. كما تطرقت الفعالية إلى تثقيف الطلاب بأهداف وفوائد الزراعة المائية.