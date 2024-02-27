الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وإرتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً صباح الخميس ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 06:29.