الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 فبراير 2024 17:29

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وإرتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً صباح الخميس ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:24.

أخبار ذات صلة
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
«إكسبوجر» ينطلق غداً بـ200 فعالية

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56  والجزر الأول عند الساعة 06:29.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
الترفيه
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
اليوم 18:15
من نسخة سابقة لـ«إكسبوجر»
الترفيه
«إكسبوجر» ينطلق غداً بـ200 فعالية
اليوم 18:09
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
علوم الدار
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
اليوم 18:04
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
اليوم 17:53
سوق دبي المالي
اقتصاد
«باركن» تُعلن نيّتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©