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علوم الدار

قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
27 فبراير 2024 18:04

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون والشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى، وآخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتحديات التنموية التي تواجه العالم نتيجة العديد من الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي في تعزيز التواصل وبناء الجسور بين الحكومات وبين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وقضايا التنمية.

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