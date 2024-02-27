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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية بدولة فلسطين

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية بدولة فلسطين
27 فبراير 2024 19:39

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي زياد هب الريح، وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي زياد هب الريح، وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، وبحثنا ضمن فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها، وناقشنا التطورات التي تشهدها المنطقة والدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، وأهمية التوصل إلى حل السلام الشامل لدعم بيئة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة جميعاً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
سيف بن زايد
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