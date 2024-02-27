بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة رأس الخيمة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، قراراً بترقية مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين على ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان، إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية وما تعكسه من تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، مؤكداً أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً لجميع العناصر لمواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن، وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

ودعا اللواء علي بن علوان، المشمولين بالترقية إلى أن يضعوا نصب أعينهم، توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، من خلال تقديم المثل والنموذج الذي يعكس أفضل القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تعكس أهداف ورؤى وزارة الداخلية، التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي باتت اليوم، بفضل الله، ثم جهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين، من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.