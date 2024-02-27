«النقل المتكامل» يوحد تعرفة حافلات النقل العام في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي توحيد خدمة داخل المدينة وخدمة الضواحي لتصبح «الخدمة الأساسية» ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء لتغطي نطاقاً جغرافياً أوسع بنظام تعرفة مبسط وسهل الاستخدام لتعزيز تجربة مستخدمي خدمات النقل العام في أبوظبي، وبهذا تصبح تعرفة «الخدمة الأساسية» بقيمة 2 درهم، إضافة إلى 5 فلوس للكيلومتر الواحد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام، وتعزيز التكامل بين مساراتها لتوفير خدمات أكثر فاعلية وأعلى كفاءة في أرجاء الإمارة، بما لذلك من أثر إيجابي على جهود تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

كما قام مركز النقل المتكامل بتوسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام لتشتمل على «الخدمة الأساسية» في جميع مناطق الإمارة «غير شاملة خدمات عبر المدن»، وتحديث تعرفتها، ليصبح تصريح بطاقة حافلات كالتالي ويفعّل من تاريخ الشراء: تصريح لمدة 7 أيام بقيمة (35) درهماً، وتصريح لمدة 30 يوماً بقيمة (95) درهماً، وسيتم تفعيل بيع التصاريح المحدثة بتاريخ 28 فبراير 2024.

كما سيتم وقف بيع التصاريح التي تعمل بالنظام السابق من تاريخ 27 فبراير 2024 وجميع التصاريح الصادرة سابقاً ستبقى سارية المفعول وحتى انتهاء صلاحياتها ضمن نطاق مناطق داخل الجزيرة فقط ولا تغطي «الخدمة الأساسية».

وأوضح المركز أنه يمكن لمستخدمي حافلات النقل العام التبديل بين الخدمات دون دفع 2 درهم مرة ثانية (رسوم الصعود) وتسجيل الدخول للخدمة الأخرى خلال 60 دقيقة من آخر تسجيل خروج، وعدم التبديل بالاتجاه المعاكس لمسار الرحلة، بالإضافة إلى التبديل مرتين باستخدام 3 حافلات كحد أقصى وغير شامل رحلات خدمة عبر المدن، كما تطبق شروط التبديل عند التنقل بين خدمة أبوظبي لينك وخدمات حافلات النقل العام.

ولفت إلى أنه عند التبديل بين الحافلات باستخدام أكثر من حافلة في الرحلة الواحدة، بحسب الاشتراطات الملزمة يتوجب تمرير بطاقة «حافلات» الذكية عند الصعود وعند النزول على جهاز الدفع الآلي عند بوابات الحافلة، وذلك لكي يتم احتسابها كرحلة واحدة، علماً بأنه في حال عدم تمرير البطاقة عند النزول لن يطبق نظام التبديل وسيؤدي ذلك إلى استقطاع مبلغ تعرفة رحلة الحافلة المستخدمة كاملاً. ويجدر التنويه بأن عدم تمرير بطاقة «حافلات» الذكية عند الصعود والنزول عند استخدام كافة خدمات النقل العام يعرض المستخدم إلى غرامات النقل العام.

ولفت المركز إلى أنه يمكن للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التابعة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أو وزارة تنمية المجتمع الحصول على تصاريح النقل العام بأسعار مدعومة بحيث يكون تصريح بطاقة حافلات لمدة 7 أيام بقيمة (30) درهماً، وتصريح بطاقة حافلات لمدة 30 يوماً بقيمة (80) درهماً (تفعل التصاريح من تاريخ الشراء).

ويأتي ذلك ترسيخاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع وتعزيزاً للاستقرار الأسري بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة.

وأكد المركز أنه سيتم الإبقاء على الفئات التالية دون تغيير: التصاريح السنوية المجانية لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى التصريح السنوي للطلاب بقيمة (500) درهم لتشتمل جميعها على «الخدمة الأساسية» لجميع مناطق الإمارة (خدمات عبر المدن غير شاملة) كما أن النقل مجاني لمن هم دون سن العاشرة.

ونوه بأن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال عام 2023 بلغ أكثر من 83 مليون رحلة راكب. وبلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي 825 حافلة، جميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً.