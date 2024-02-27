«شرطة أبوظبي»: 2589 سائقاً استفادوا من برنامج النقاط المرورية في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

دعت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، السائقين الراغبين في خفض النقاط المرورية للاستفادة من خدماتها في خفض النقاط، وتجنب تراكمها وتفادي سحب رخصة القيادة في حال بلوغ الحد التراكمي 24 نقطة لافتة إلى استفادة 2589 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية، والتي تم بموجبها استرجاع رخص القيادة خلال العام الماضي 2023.

وأكد العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع أهمية برامج ودورات النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن عدد الدورات بلغ 1507 دورات في أبوظبي والعين والظفرة ونفذت باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، للاستفادة منها من قبل السائقين.

وحث السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.

وأوضح، أن هذه الدورات تعتبر من أساسيات اهتمام إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة من خلال توعية المجتمع، وتقديم خدمات تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخصة القيادة وبرامج المركبات الثقيلة لتأهيل السائقين المخالفين لقانون السير والمرور الاتحادي، حيث حققت الكثير من الإيجابيات التي انعكست على تعزيز التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري.

وتتوفر الدورات في مواقع الخدمة في إمارة أبوظبي، (منطقة مصفح، منطقة العين، والظفرة) ويتم التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وتعتبر من البرامج المثالية لتوعية السائقين بمخاطر ارتكاب المخالفات الجسيمة والمتوسطة الخطر وتثقيفهم لتجنبها لتفادي تراكم النقاط المرورية، ولها دور كبير في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية.

وترتكز البرامج على توعية السائقين بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل أثناء القيادة مع الظروف التي تحيط بهم، وتفادي تراكم النقاط المرورية جراء ارتكاب المخالفات المرورية وما يترتب عليها من سحب رخصة القيادة، إضافة إلى منح السائقين الفرصة لتطوير مهارات القيادة على الطريق وتحسين مستويات السلامة المرورية لديهم.

ومن الاشتراطات واللوائح المعمول بها فيما يخص برنامج تخفيض النقاط المرورية: يحق للسائق الالتحاق بالبرنامج مرة واحدة خلال سنة ميلادية لتخفيض عدد (8) نقاط مرورية لمن لم يتجاوز (23) نقطة مرورية، وفي حال بلوغ النقاط المرورية (24) نقطة فما فوق يحق للسائق التقدم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة لإعفائه من سحب رخصة القيادة في المرة الأولى فقط وتعتبر سابقة مرورية (أولى) أما في السابقة الثانية (48) نقطة مرورية يلتحق في البرنامج ذاته بعد 6 أشهر من سحب رخصة القيادة وبعد سنة في المرة الثالثة إذا بلغت النقاط المرورية المتراكمة 72 نقطة خلال نفس السنة.

آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة عبر التطبيق الذكي

أوضحت شرطة أبوظبي للجمهور آلية الحصول على خدمة تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للقيادة العامة.

حيث أشارت إلى أن خطوات الخدمة تبدأ بالدخول إلى قائمة الخدمات، ومنها اختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية ثم إدخال الملف المروري الخاصة بك في حال مالك المركبة هو السائق ثم متابعة، أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة يتم إدخال الرقم الملف المروري للمركبة واختيار المخالفة المسجل عليها النقاط ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها ثم إجراء التسجيل ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف وإدخال الرمز المرسل وتأكيد الإرسال بعدها تكتمل عملية التسجيل.

وأكدت اهتمامها بتسخير أحدث التقنيات لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكافة قطاعاته وتقديم خدمات سهلة وذكية للمتعاملين.

تعزيز وعي أفراد المجتمع ببرنامج خفض النقاط

تنظم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة شرطة أبوظبي بشكل مستمر محاضرات وورشاً توعوية للتعريف ببرامج تخفيض النقاط المرورية، وتحسين سلوكيات قائدي المركبات والدراجات النارية.

وتأتي الورش والمحاضرات ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة كافة مستخدمي الطريق من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وضرورة التقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والتركيز على توضيح مسببات الحوادث بعدم الانتباه والسرعة الزائدة، وغيرها من المخالفات التي يترتب عليها تسجيل النقاط المرورية.

إلى جانب توعية السائقين بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات. وبحسب البرنامج يتم سحب رخصة القيادة عند بلوغ 24 نقطة مرورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية.



تقسيط رسوم الدورات من دون فوائد بنكية

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من «تقسيط رسوم دورات برامج النقاط المرورية» من دون فوائد أو أرباح، بعد اتفاقها مع خمسة بنوك على تقسيط الرسوم باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها موضحة أنها تأتي بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من التقسيط، وهي أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان مغطاة صادرة من البنوك الخمسة، وهي «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي» والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة لتوضيح آليتها في عملية التقسيط.

وتتيح الخدمة دفع الرسوم عبر مراكز الخدمة التابعة لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنظام التقسيط من دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى وضع التسهيلات للسائقين لتقسيط المبالغ بيسر وسرعة إجراءات التحاقهم بدورات برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة، ووفقاً لآلية التقسيط بالإمكان دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض النقاط المرورية على دفعات بالتنسيق مع البنوك، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة، وذلك على أقساط مالية ميسرة. ذكية للمتعاملين.