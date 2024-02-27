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علوم الدار

تعزيز وعي الطلبة من المخاطر الإلكترونية

خلال المحاضرة (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي الوعي لطالبات مدرسة المعالي النموذجية في مدينة العين حول حمايتهن من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة المعلومات والانتحال الإلكتروني.
واستعرض النقيب سالم خلفان النعيمي، مدير فرع الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بقسم أمن المعلومات «المخاطر السيبرانية لمواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالتواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي لطلبة المدارس بسياسات أمن المعلومات والحماية السيبرانية الشخصية، وكيفية التعامل مع وسائل التصيد والبريد المشبوهة، وتبادل المعلومات، والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المخترقين السيبرانيين يقومون عادة بإنشاء حساب مزيف بهدف استدراج المستخدمين لكشف تفاصيل شخصية، أو المشاركة في أنشطة ضارة، وتهديدهم بالكشف عن معلوماتهم الخاصة، ونشر صورهم ومقاطع الفيديو ما لم يتم دفع مبالغ مالية، محذراً من خطورة الإعلانات المشبوهة، وما تتضمنه من محتوى يؤذي جهاز المستخدم بمجرد مشاهدتها أو النقر عليها.
وشاركت الطالبات مع المحاضر في تنفيذ تمارين عملية تمكنهن من إعداد الأمان في الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي الجرائم الإلكترونية، وعمليات الاختراق والاحتيال.
وقدم النقيب خالد أحمد المزروعي، مدير فرع ضمان الأمن بقسم أمن المعلومات، مجموعة من النصائح والإرشادات لتعزيز الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها تثبيت برنامج مكافحة البرمجيات الضارة على جهاز الحاسب الآلي، وإجراء عمليات مسح منتظمة، واستخدام كلمة مرور قوية لعنوان البريد الإلكتروني وتغييرها باستمرار، والتأكد من الروابط قبل فتحها، وعدم ترك معلومات سرية غير مراقبة في المكاتب كالوثائق والأقراص المدمجة، وعدم تخزين المعلومات السرية غير المشفرة على الحاسب الآلي، وعدم مشاركة الغرباء بتفاصيل رقم الحساب المصرفي وبطاقة الائتمان، وأرقام الهواتف الخاصة ومواقعهم الجغرافية المختلفة، وذلك بحضور الأستاذة عائشة عبدالله النعيمي، مديرة المدرسة، وعدد من معلمات الهيئة التدريسية والإدارية، مثمنين جهود شرطة أبوظبي القيّمة في تعزيز التوعية الأمنية.

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الاحتيال الإلكتروني
التوعية الأمنية
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