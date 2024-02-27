شهادة «مؤسسة رشيقة معتمدة» لـ«محمد بن راشد للإسكان»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، حصولها على شهادة «مؤسسة رشيقة معتمدة»، من معهد رشاقة الأعمال، ومقره في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، لتكون بذلك أعلى مؤسسة إسكانية حكومية على مستوى العالم تحقق هذا التّميز. ويؤكّد هذا الإنجاز غير المسبوق ريادة المؤسّسة العالمية في مجال الرشاقة المؤسسية، كما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة المؤسسية، ويؤكد مكانتها نموذجاً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الداخلية لتحقيق أعلى المعايير العالمية.

وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان «بفضل الجهود المتواصلة والتزامنا بالتميز، تمكنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تحقيق إنجاز عالمي متميز بحصولها على شهادة (مؤسسة رشيقة معتمدة) من معهد رشاقة الأعمال. ولا يعدّ هذا التقييم دليلاً على ريادتنا في مجال الرشاقة المؤسسية فحسب، بل يعكس أيضاً النهج الاستراتيجي الذي نتبعه لتعزيز كفاءتنا وفعاليتنا في جميع عملياتنا».

وأشارت السويدي إلى أن كون المؤسسة قد أتت ضمن أعلى 10% من المؤسسات العالمية في ميدان الرشاقة المؤسسية يبرز فعالية استراتيجيتنا في اعتماد وتنفيذ أرقى المعايير الدولية. وأضافت: «نحن مستمرون في مسيرتنا نحو الابتكار والتطوير المستدام، لضمان تقديم خدمات متميزة لأفراد مجتمع إمارة دبي، ولدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل».