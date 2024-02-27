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«تاكسي دبي»: 5.660 مركبة أجرة

«تاكسي دبي»: 5.660 مركبة أجرة
28 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات، وبذلك يصبح العدد الذي تم اضافته من المركبات في عام 2024 لعدد 445 مركبة أجرة لتساهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46% خلال العام الحالي مما يعزز من مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي. وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5.660 مركبة أجرة. وأكد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام الذي تشهده أعمال الشركة على المستويين التشغيلي والاستثماري، والنمو في عدد أسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام.

تاكسي دبي
دبي
الإمارات
هيئة الطرق والمواصلات
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