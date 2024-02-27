أمطار متوقعة اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تتأثر الدولة اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات، مما يتسبب بحالة جوية تمتد خلال الفترة من الأربعاء 28 فبراير إلى الجمعة 01 مارس 2024، وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد.

وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة أمس على الدولة 28.5 درجة مئوية في سويحان الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي للدولة، مسجلة انخفاضاً بأقل من درجة مئوية عن يوم أمس، فيما كانت درجة الحرارة الصغرى المسجلة على الدولة صباح أمس 4.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 فجراً بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال اليوم وغداً الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجنوبية، ثم تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية أحياناً بالتأثير على غرب الدولة ظهر يوم غد الخميس مع انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً ليلاً، فيما تظهر السحب يوم الجمعة على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ظهر يوم غد الخميس معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الخميس في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب يوم الخميس ليلاً في بحر عمان.