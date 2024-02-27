شراكة بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والكليات العسكرية

دبي (الاتحاد)

بحث وفد من مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وكلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان المشتركة، وكلية الحرب، سبل تعزيز التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية، تفعيلاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها الكلية مع وزارة الدفاع، لتقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وبناء علاقات معرفية فعالة لتعزيز التعليم والتدريب والبحث والتطوير في مجالات متنوعة.

حضر اللقاء من جانب الكليات التابعة لوزارة الدفاع كل من العميد الركن سيف حميد سيف الفلاسي، والعميد الركن ضاوي محمد الكعبي، والعقيد الركن منصور عبدالله الرئيسي، والدكتور استشاري تعليم علي محمد النقبي، والسيد سعيد سبيل الظنحاني، وفاطمة حمد حارب.

كما حضر اللقاء عبدالله الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال عبد الله الفلاسي «تحرص الكلية على تقديم أفضل الممارسات والرؤى في مجالات الإدارة الحكومية وتطبيق السياسات، فضلاً عن مشاركة الخبرات المتنوعة والمتخصصة لديها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً منها نحو تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير أدواتها وتمكينها بشكل معرفي شامل، لتقف على منظومة الإدارة الحكومية ومواجهة التحديات بكل احترافية».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن التعاون مع كليات الدفاع الوطني والتخطيط وكلية القيادة والأركان المشتركة، وكلية الحرب، ومكتب سمو صاحب السمو وزير الدفاع، يأتي انطلاقاً من حرص الكلية على تعزيز وتمكين قادة المستقبل والعقول الوطنية الشابة، واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم وتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم.

وذكر الدكتور المري أنه تم الاتفاق مع الكليات العسكرية على إطلاق برنامج قيادات المستقبل، لتنمية المهارات القيادية والإدارية والمعارف المتعلقة بالسياسات العامة والتكنولوجيا والمستقبل لدى منتسبي هذه الكليات.