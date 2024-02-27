الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة دبي» تعزز الابتكار في العمل

«نيابة دبي» تعزز الابتكار في العمل
28 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مجمع اللغة العربية» يفتح باب الترشح لجائزة «الشارقة للدراسات اللغوية 2024»
«الطوارئ والأزمات» تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة المنخفض الجوي

استمرت النيابة العامة بدبي، في دعم الابتكار وتشجيع المبدعين وتحقيق الريادة الرقمية والابتكارية خلال شهر الإمارات للابتكار لهذا العام، فقد نظمت ورشة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وأساليب استخدامه للتميز في العمل القضائي. حضر الورشة المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة ومديري الإدارات، وقدمها أحمد العلي، المؤسس الشريك لشركة «ديب أوبنيون».
ومن جهة أخرى، نظمت ورشة استهدفت الموظفين للتعرف على دور «شات جي بي تي» في تعزيز الإبداع في مهام العمل، وأهمية استخدامه لزيادة الإنتاجية وتوليد الأفكار المبتكرة، وقدمها الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعه دبي.
وتكثف نيابة دبي جهودها في توعية أعضاء وموظفي النيابة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعريفهم بأبرز الممارسات المطبقة في العمل الحكومي لضمان تبنيهم مشاريع الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة مثل مشروع «الذكاء الاصطناعي بديل لعضو النيابة العامة».

نيابة دبي
دبي
الإمارات
نيابة دبي العامة
النيابة العامة
النيابة العامة في دبي
شهر الإمارات للابتكار
شهر الابتكار
الابتكار
آخر الأخبار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
علوم الدار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
29 فبراير 2024
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
علوم الدار
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
29 فبراير 2024
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
الأخبار العالمية
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
29 فبراير 2024
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
التعليم والمعرفة
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
اليوم 23:27
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©