«نيابة دبي» تعزز الابتكار في العمل

دبي (الاتحاد)

استمرت النيابة العامة بدبي، في دعم الابتكار وتشجيع المبدعين وتحقيق الريادة الرقمية والابتكارية خلال شهر الإمارات للابتكار لهذا العام، فقد نظمت ورشة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وأساليب استخدامه للتميز في العمل القضائي. حضر الورشة المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة ومديري الإدارات، وقدمها أحمد العلي، المؤسس الشريك لشركة «ديب أوبنيون».

ومن جهة أخرى، نظمت ورشة استهدفت الموظفين للتعرف على دور «شات جي بي تي» في تعزيز الإبداع في مهام العمل، وأهمية استخدامه لزيادة الإنتاجية وتوليد الأفكار المبتكرة، وقدمها الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعه دبي.

وتكثف نيابة دبي جهودها في توعية أعضاء وموظفي النيابة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعريفهم بأبرز الممارسات المطبقة في العمل الحكومي لضمان تبنيهم مشاريع الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة مثل مشروع «الذكاء الاصطناعي بديل لعضو النيابة العامة».