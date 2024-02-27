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إطلاق استراتيجية شرطة الشارقة «2024-2027»

سيف الزري الشامسي والحضور في الملتقى الإعلامي لشرطة الشارقة (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:08

سعيد أحمد (الشارقة) 

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للقيادة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحول جوهري في أنماط الخدمات التي وفرتها شرطة الشارقة في عام 2023، لتصبح خدمات مبتكرة تخدم التوجه الاستراتيجي لحكومة الشارقة، ومسيرتها نحو استشراف المستقبل وتوظيف الذكاء الاصطناعي. 
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الثامن تحت شعار «معاً، لمجتمع آمن مستدام» الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الاثنين الماضي، في متنزه الشرطة الصحراوي.
وأطلق اللواء سيف الزري الشامسي، على هامش الملتقى استراتيجية القيادة العامة الجديدة 2024 - 2027، والتي تشكل خريطة للعمل الأمني خلال السنوات المقبلة، كما أطلق عائلة «سند وصَون» كأول محاضرين افتراضيين على مستوى دولة الإمارات.
وقال قائد عام شرطة الشارقة: «إن العمل المتكامل هو البداية للنجاح، وهو دليل التميز لمؤسسات طموحة جعلت الشراكة نهجاً لها، ومن هذا المنطلق جسدت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبدأ تكاملية العمل الإعلامي، لما يقوم به الإعلام من دور حيوي، فهو صوت المجتمع، وعمود من أعمدة بناء مجتمعات مستدامة آمنة، ونحن في هذا الملتقى نوجه الشكر والتقدير إلى القيادات الشرطية كافة في الدولة لجهودها المتكاملة في تعزيز الأمن والأمان، ولوسائل الإعلام كافة بمختلف الصعد»، مثمناً دورهم المهم في إيصال الرسالة التوعوية الأمنية لشرائح المجتمع كافة. 
 ووفقاً للدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالإمارة، فقد حققت القيادة العامة نسبة 99.7% في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة، ونسبة 99.3% عن ثقة المجتمع في شرطة الشارقة وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، ونسبة 99.8% عن الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة الشعور بالأمان عند الوجود في المنزل ليلاً 99.7%، ونسبة الشعور بالأمان عند الوجود في الأماكن العامة ليلاً 99.3%، ونسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 99.1%، ونسبة الثقة في مراكز الشرطة 95%، ونسبة الثقة بالأجهزة الأمنية في توفير الحماية الرقمية 97.8%، وفي مجال المسؤولية المجتمعية، بلغت نسبتها 97.5%، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار نسبة 97.4%. 
وفي المجال المروري، حققت القيادة انخفاضاً كبيراً في مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل مئة ألف نسمة من السكان مقارنة بالعام الماضي بنحو 16%، وبمعدل 1.86 لكل مئة ألف نسمة من السكان.
 وفي محور الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، حققت القيادة نسبة انخفاض بنحو 26%‏، ‏إذ بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ 3.39 ثانية، مقارنة بعام 2022، والتي كانت حينها 4.58 ثانية، كما تعاملت غرفة العمليات مع مليونين و35 ألفاً و859 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، ‏و421 ألفاً و370 ‏مكالمة على الرقم ‏‏901 المخصص للحالات غير الطارئة. 
 وشملت الإنجازات تحقيق مؤشر سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة نسبة (94%) خلال عام 2023، وتحقيق نسبة (97%) في استخدام القنوات الرقمية، إذ أنجزت القيادة العامة عبر قنواتها الرقمية (مليوناً و109 آلاف و673) معاملة، في زمن تقديم وصل إلى (دقيقة و6 ثوانٍ) للمعاملة الواحدة، وبمعدل انتظار أقل من دقيقة. 
 وحققت في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً للدراسة الميدانية التي قامت بها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، 98.2%، وحققت الإدارة ارتفاعاً في عمليات الضبط بنسبة 24.3%».

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
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