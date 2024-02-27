توأمة بين «تنمية المجتمع بدبي» و«الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطُر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اتفاقية ميثاق التوأمة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تأكيداً لتوجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والهادفة إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية بتمكين فئات المجتمع وبناء علاقات شراكة معرفية فعالة بهدف توحيد الجهود لخدمة الفئات الأكثر عرضة للضرر والحالات الإنسانية الحرجة.

وقعت الاتفاقية، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وأعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز سهولة وفعالية الخدمات، وطرح برامج ومبادرات تعزز من استفادة المتعاملين وسعادتهم. وقالت: «سترسخ هذه الاتفاقية من التعاون القائم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتوفير الدعم للفئات المستحقة، واستثمار أموال الزكاة في الأبواب الشرعية الملائمة».

من جانبه، صرح أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأن هذه التوأمة بين الجانبين تعزز سبل التعاون المشترك بين الطرفين.