اختتام قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم توصيات الدورة الثالثة لقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم والتي نظمتها الأكاديمية، والتي شأنها أن تسهم في تطوير المدارس، وتحسين جودة الحياة الشمولية للطلاب، والتوصل إلى رؤى لإطار عمل تعليمي شامل، إلى جانب توظيف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في التعليم الحديث. تجسد القمة التي نظمت بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم الأميركية، جهود أكاديمية الشارقة للتعليم في تمكين المجتمع التعليمي. وجاءت التوصيات متركزة حول محاور القمة الأربعة والتي تضمنت ديناميكيات الأنظمة التعليمية الناجحة، واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم المستقبلي، وأساليب التقييم والابتكار في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى جودة الحياة الشاملة في البيئة التعليمية.

وأكدت توصيات القمة أن تقدير المعلم والاستثمار في قدراته وجودة حياته مسؤولية مجتمعية يتحملها كل فرد ومؤسسة. ودعت التوصيات إلى توحيد الجهود بين المعلمين وصناع السياسات وخبراء التكنولوجيا وقادة المجتمع للعمل التعاوني لتشكيل نظام تعليمي شامل ومبتكر ومستعد للمستقبل.