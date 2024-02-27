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«عونك يا وطن» ينظم «هديتك علينا»

«عونك يا وطن» ينظم «هديتك علينا»
28 فبراير 2024 01:08

العين (الاتحاد)

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بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، نظم الفريق برعايته مبادرة مجتمعية بعنوان «هديتك علينا»، تهدف إلى تكريم فئة العمال في مدينة العين؛ تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في أداء الأعمال المنوطة بهم، وترسيخاً لثقافة العطاء والعمل الإنساني في المجتمع. وتضمنت المبادرة التي حملت شعار «هديتك علينا»، وأقيمت في حديقة الطوية في مدينة العين، توزيع عدد من الهدايا العينية على العمال؛ تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل. 
وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حم، أهمية مثل هذا التكريم الذي يعطي دافعاً للقوى العاملة ببذل مزيد من الجهد والعطاء في مختلف مواقع الإنتاج. وقال ابن حم: «عونك يا وطن» حريص على القيام بالمبادرات والفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

عونك يا وطن
محمد بن حم العامري
العين
الإمارات
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