فتح باب الترشّح لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة وطني الإمارات» فتح باب الترشّح للنسخة الحادية عشرة من «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، في الفترة ما بين 22 يناير 2024 و08 مارس 2024.

وتُقام الجائزة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تزامناً مع يوم «زايد للعمل الإنساني» في شهر رمضان. وتهدف «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» إلى تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تتمركز حول ترسيخ القيم الوطنية بين أبناء الإمارات ليكونوا نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري. وتكرّم الجائزة الفائزين بجوائز وفق بصماتهم المختلفة، وتشمل «البصمة الذهبية»، و«البصمة الاستثنائية»، و«بصمة تسامح»، و«بصمة إبداع» و«بصمة وطن» و«بصمة ثقافة» و«بصمة أمل»، و«بصمة علم»، و«بصمة مجتمع» و«بصمة رياضية» (قدرات بلا حدود). وتُقبل الترشيحات الفردية أو الجماعية، أو على مستوى المؤسسات شريطة استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح.