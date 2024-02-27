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تعاون بين «البنية التحتية» وبلدية عجمان

تعاون بين «البنية التحتية» وبلدية عجمان
28 فبراير 2024 01:08

عجمان (الاتحاد) 

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وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة التعاون الاستراتيجي، لتوطيد أواصر التنسيق المتبادل وفتح آفاق جديدة من العمل المتبادل وتأطير أوجه الشراكة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعود بالمنفعة على الجميع.
وقع الاتفاقية، بالنيابة عن الوزارة المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، فيما وقع بالنيابة عن الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.  وتأتي المذكرة، تعزيزاً لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتسريع وتقليص الإجراءات المتبعة في ملف السكان، بالإضافة لدعم الرؤى المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة، مؤكدين أهمية تدشين مشاريع حيوية تخدم المجتمع المحلي، ويلمس أثرها الجميع، في ظل تكامل المهام والأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، والعمل معاً لتقديم الأفضل للمجتمع.  وأكد المهندس حسن المنصوري، أن الوزارة تعمل جاهدة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات لتحقيق أفضل النتائج في دولة الإمارات.
من جانبه، قال عبدالرحمن النعيمي: إن الدائرة تدعم العمل المشترك وتوثيق الإجراءات، للمساهمة في رفع جودة الحياة.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
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