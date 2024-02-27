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«تنمية المجتمع» في أبوظبي تؤكد على التحول الرقمي

مبارك العامري
28 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على عقد الجمعيات العمومية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث فعلت الدائرة منصة «شارك» للجمعيات ذات النفع العام.
وتتيح المنصة المبتكرة لجمعيات النفع العام المرخصة في أبوظبي استضافة الجمعيات العمومية - حضورياً أو افتراضياً أو هجيناً - وذلك بهدف زيادة المشاركة المجتمعية وزيادة فعالية اتخاذ القرار.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على الحصول على ترخيص نظامي من الدائرة لمزاولة أعمالها في ظلّ التشريعات والقوانين المعمول بها؛ وذلك بهدف تسهيل عمل هذه الجمعيات ودعمها في تحقيق أهدافها، وتوفير كلّ ما يلزمها لتمكينها من المساهمة في خدمة المجتمع.
وكشف العامري عن أنه مع بداية العام الجاري وللمرة الأولى تم عقد الجمعية العمومية لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عبر المنصة، حيث تضم الجمعية 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة، وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف: تسعى الدائرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية في التحول الرقمي عبر تقديم خدمات تقنية تسهل على المتعاملين الوصول إليها، لذلك تتيح منصة إدارة اجتماع الجمعيات العمومية «شارك» التي تم إطلاقها خلال معرض جيتكس التقني العام الماضي، للأعضاء عقد اجتماعاتهم وإجراء انتخاباتهم بكلّ يسر وسهولة من دون الحاجة إلى الحضور بشكل شخصيّ إلى مقرّ الاجتماع.

التحول الرقمي
أبوظبي
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
مبارك العامري
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