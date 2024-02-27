«التثقيف الصحي» في الشارقة تواصل توزيع دليل «وازن»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة توزيع دليل برنامج «وازن» والذي كان قد أطلقته برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عام 2017، والذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الموظفين في مؤسسات حكومة الشارقة والارتقاء بصحتهم، وتبني نمط حياه صحي، وتوفير بيئة عمل داعمة للصحة في مؤسسات حكومة إمارة الشارقة، وفق معايير عالمية.

يشمل البرنامج مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى المسح الصحي الأول لحكومة الشارقة، حيث تم من خلاله النزول الميداني، وتجميع قاعدة بيانات خاصة بصحة موظفين حكومة الشارقة. وتم وضع التوصيات والعمل عليها، من جانب آخر شمل البرنامج مبادرات عدة، منها خطة توعية للموظفين، من خلال الورش والرسائل ومقاطع التوعية المصورة، لضمان سهولة وصولها للمستهدفين، إلى جانب إطلاق تحدي «وازن»، لتحفيز الموظفين لخسارة الوزن بشكل صحي.

يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية والتي أعلنت فيها الإدارة إصدار الدليل المتكامل لبرنامج «وازن» لتحقيق أماكن عمل صحية تدعم وتعزز صحة الموظف، والذي يشمل 12 معياراً تصب في بيئة العمل المحيطة، والوقاية والحد من الحوادث المهنية.