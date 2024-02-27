الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التثقيف الصحي» في الشارقة تواصل توزيع دليل «وازن»

«التثقيف الصحي» في الشارقة تواصل توزيع دليل «وازن»
28 فبراير 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والأرجنتين.. علاقات ممتدة لـ 50 عاماً بمختلف المجالات
أمطار متوقعة اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

تواصل إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة توزيع دليل برنامج «وازن» والذي كان قد أطلقته برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عام 2017، والذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الموظفين في مؤسسات حكومة الشارقة والارتقاء بصحتهم، وتبني نمط حياه صحي، وتوفير بيئة عمل داعمة للصحة في مؤسسات حكومة إمارة الشارقة، وفق معايير عالمية.
يشمل البرنامج مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى المسح الصحي الأول لحكومة الشارقة، حيث تم من خلاله النزول الميداني، وتجميع قاعدة بيانات خاصة بصحة موظفين حكومة الشارقة. وتم وضع التوصيات والعمل عليها، من جانب آخر شمل البرنامج مبادرات عدة، منها خطة توعية للموظفين، من خلال الورش والرسائل ومقاطع التوعية المصورة، لضمان سهولة وصولها للمستهدفين، إلى جانب إطلاق تحدي «وازن»، لتحفيز الموظفين لخسارة الوزن بشكل صحي. 
 يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية والتي أعلنت فيها الإدارة إصدار الدليل المتكامل لبرنامج «وازن» لتحقيق أماكن عمل صحية تدعم وتعزز صحة الموظف، والذي يشمل 12 معياراً تصب في بيئة العمل المحيطة، والوقاية والحد من الحوادث المهنية.

الإمارات
إدارة التثقيف الصحي
الشارقة
التثقيف الصحي
آخر الأخبار
صبي فلسطيني يحمل قطعة خشبية أمام منزل دمره القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن: إسرائيل ستوقف الحرب في غزة خلال شهر رمضان
28 فبراير 2024
الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين يحذر «الناتو» من إرسال قوات إلى أوكرانيا
28 فبراير 2024
فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: قوات إسرائيلية أوقفت قافلة إجلاء طبي في خان يونس
28 فبراير 2024
مهاجرون يصلون إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: التكيف مع «الهجرة المناخية» يعزز الاستدامة بالعالم
28 فبراير 2024
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: إسرائيل تستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
28 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©