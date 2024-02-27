«دبي ديرما 2024» ينطلق الأسبوع المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لطب الأمراض الجلدية والليزر «دبي ديرما 2024» الأسبوع المقبل، في الفترة ما بين 5 و7 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل هذا الحدث أكبر تجمع علمي لأطباء الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث يجمع بين أخصائيين ورواد في مجال طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل في العالم.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يحضر الحدث، خلال أيامه الثلاثة أكثر من 25 ألف زائر من حوالي 112 دولة مشاركة، ليشهدوا حواراً علمياً متميزاً، وليتعرفوا على أحدث الإنجازات في هذا المجال.

ويشارك في الدورة الثالثة والعشرين أكثر من 301 متحدث دولي سيساهمون بخبراتهم في الجلسات العلمية وورشات العمل، كما سيكون هناك 30 عرضاً للملصقات العلميّة من محترفين دوليين.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دبي ديرما: «نجاح دبي في تنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات الطبية الاحترافية، جعل منها وجهة عالمية».

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس مؤتمر دبي ديرما: «تعدّ (دبي ديرما) منصة ديناميكية تدعم التعليم الطبي المستمر، وتعزز التعاون وتبادل المعرفة والبحث بين الأطباء في العالم».