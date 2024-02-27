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علوم الدار

كوكبة من علماء «دبي الصحية» ضمن قائمة الأفضل في العالم

كوكبة من علماء «دبي الصحية» ضمن قائمة الأفضل في العالم
28 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فخرها بالإنجاز المتميز الذي حققته كوكبة من أعضاء الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمتمثل بحصول أكثر من 10% من الكادر الأكاديمي على اعتراف وتصنيف مؤشر ستانفورد، وإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم، وذلك في العديد من المجالات الطبية. وأعربت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن بالغ فخرها واعتزازها بحصول الدكتور مؤمن عطية، رئيس قسم تشخيص وجراحة الفم في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، على أعلى تصنيف في مجال طب الأسنان على مستوى دولة الإمارات. وشملت القائمة الدكتور ناندو جوسوامي في مجال القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم، وكلاً من الدكتور مؤمن عطية، والدكتور كيوان محرم زاده، والدكتور الراحل ديمتريوس تسيافاس في مجال طب الأسنان، وكلاً من الدكتور سامويل هو، والدكتور توماس أدريان في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إلى جانب الدكتور لاكشمانان جياسيلان في مجال الطب العام والباطني، وكلاً من الدكتور أحمد أبو طيون، والدكتور محمد الدين في مجال الجينات والوراثة، إضافة إلى الدكتور ستيفان دو بليسيس في مجال الإخصاب والتوليد.

الإمارات
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
دبي
مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
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