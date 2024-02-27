أبوظبي تستضيف الاجتماع العالمي لفرق «طوارئ الصحة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي فوز العاصمة باستضافة الدورة السادسة من الاجتماع العالمي لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والذي سيُقام في نوفمبر 2024، ما يُرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في الرعاية الصحية وطب الطوارئ.

وكانت الدورات الخمس الأولى من الاجتماع العالمي قد أقيمت في مدن عدة حول العالم، بما في ذلك جنيف، وبنما، وهونج كونج، وبانكوك، ويريفان.

وقبيل استضافة أبوظبي للاجتماع، أنشأت الدائرة 4 فرق طب طوارئ متخصصة في الإمارة لإدارة عمليات الخط الساخن للدعم النفسي، وتطهير وإدارة المواد الخطرة، والأمراض المعدية والأوبئة، والإصابات. وسيشهد اجتماع فرق الطوارئ الطبية مناقشات رفيعة المستوى، بحضور قادة من منظمة الصحة العالمية ومختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى اجتماعات المجموعات الإقليمية لفرق الطوارئ الطبية. وسيتناول الاجتماع عمليات الطوارئ، ووضع المعايير والبحوث وبناء القدرات، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة لمختلف فرق الطوارئ الطبية لعرض وتقديم المشاريع والمبادرات التي تساهم في الارتقاء بمجال طب الطوارئ.

ويترأس الاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع العالمي حضور أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 110 دول ومنظمات دولية. وسيقدم الاجتماع الفرصة لتحديد المعالم الرئيسة لاستراتيجية فرق الطوارئ الطبية 2030 بعيدة المدى، والهادفة إلى تعزيز الإمكانات الوطنية كجزء من بنية الجاهزية والاستجابة والمرونة في حالات الطوارئ الصحية.

وقال الدكتور صالح سيف آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة بأبوظبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل أبوظبي وضع بصمتها على خريطة الرعاية الصحية العالمية، ونحن نعتز باستضافة فعاليات الاجتماع العالمي لفرق الطوارئ الطبية في الإمارة، ما يؤكد الشوط الكبير الذي قطعته في المجال، ورسخ مكانتها وجهة رائدة في طب الطوارئ. وتماشياً مع التزامنا بتطوير مبادرات وشراكات استراتيجية في طب الطوارئ، حرصنا على ترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للابتكار».

واستناداً إلى ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة في طب الطوارئ، تستعد الإمارة لاستقبال نخبة من الرواد في طب الطوارئ والمختصين والأطباء والمهنيين الصحيين الذين يمثلون 110 بلدان حول العالم لتبادل المعارف والخبرات، وفتح آفاق جديدة للحوار في المجال.

وتساعد مبادرة فرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المؤسسات والدول الأعضاء على بناء القدرات وتعزيز النظم الصحية، من خلال تنسيق عمل الفرق الطبية، وفق أفضل ممارسات الجودة في حالات الطوارئ، حيث يستند نجاح وكفاءة الاستجابة في حال وقوع الكوارث والأمراض على سرعة التعامل معها.