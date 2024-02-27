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تعاون بين «دوكاب» و«دبي العطاء»

تعاون بين «دوكاب» و«دبي العطاء»
28 فبراير 2024 01:08

دبي (وام)

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أعلنت مجموعة دوكاب تعاونها مع «دبي العطاء»؛ لدعم مبادرة «تبنّي مدرسة» في نيبال، وذلك انطلاقاً من مبادراتها الجديدة للمسؤولية المجتمعية للشركات عالمية النطاق التي أطلقتها المجموعة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» تحت شعار «دوكاب تبادر».
تعد «تبنّي مدرسة» مبادرة أطلقتها المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لتوفير الفرصة للمجتمع لدعم بناء المدارس في المجتمعات النائية حول العالم، حيث لا تتوافر المدارس أو تعمل في ظل ظروف سيئة.
تضم المبادرة بناء و/ أو تجديد المدارس، وتوفير الكتب، وبناء المرافق الصحية المخصصة للجنسين، وتدريب المعلمين وتعليم القراءة والكتابة للكبار في نيبال وملاوي والسنغال.
وستساهم المدرسة التي تبنتها «دوكاب» في تحسين فرص الحصول على التعليم الأساسي السليم في الإقليم الغربي الأقصى من نيبال.
وستضم المدرسة الجديدة ثلاثة فصول دراسية، مزودة بأثاث ومرافق صحية مخصصة للجنسين، وتستوعب 90 طفلاً و40 بالغاً.

دوكاب
دبي
الإمارات
دبي العطاء
نيبال
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