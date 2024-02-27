«ناشئة الشارقة» تُطلق حملة لدعم الاستدامة البيئية

الشارقة (الاتحاد)

تُطلق ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، اليوم، حملة تفاعلية استثنائية ضمن المسؤولية المجتمعية في إمارة الشارقة، تحت عنوان «من الناشئة وإلى الشارقة»، تستمر إلى 10مارس 2024، إسهاماً في تحقيق الاستدامة البيئية.

تعكس حملة «من الناشئة وإلى الشارقة»، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في أهمية حماية البيئة والحياة الفطرية، وصون تنوعها الحيوي، والاستثمار الأمثل لمواردها، كما تؤكد الحملة الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن في إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل والمشاركة في صنعه، إضافة إلى تمكينهم من التصدي للتحديات البيئية، علاوة على تعزيز الوعي البيئي لدى منتسبي مؤسساتها من الأطفال والناشئة والفتيات والشباب، للمساهمة في تثقيف أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية. وتستهدف الحملة جميع النشء في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وأولياء الأمور، وجميع أفراد المجتمع المحلي بمختلف الفئات العمرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتنمية مهارات العمل الجماعي بروح الفريق.