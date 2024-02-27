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تفاهم بين الإمارات وباكستان لتعزيز الابتكار والبحث الزراعي

نهيان بن مبارك خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور مريم المهيري وفارس المزروعي (وام)
28 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الابتكار والبحث الزراعي المرتبط بتطوير وترويج جوانب مختلفة من زراعة النخيل والصناعة المرتبطة بها، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.
وستسهم المذكرة - التي وقعها فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، والدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي - في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوفير فرصة للمزارعين الباكستانيين لزيادة زراعة النخيل من خلال الأفكار المبتكرة.
وباعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال ستقدم الإمارات العربية المتحدة الدعم التكنولوجي لباكستان لزيادة زراعة النخيل في ظل ما تتمتع به التضاريس الباكستانية من إمكانات هائلة في هذا القطاع.. وبموجب المذكرة نفسها، سيتم تنظيم أول مهرجان دولي باكستاني لنخيل التمر خلال عام 2024.
جدير بالذكر أن باكستان والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بعلاقات أخوية وتنخرطان في مشاريع تعاونية مشتركة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والزراعي والثقافي والطاقة.

الإمارات وباكستان
الإمارات
باكستان
الابتكار
الابتكار الزراعي
نهيان بن مبارك
مريم المهيري
فارس المزروعي
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