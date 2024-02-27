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«موارد الشارقة» تدرب 44 قيادياً وموظفاً على الابتكار

خلال إحدى البرامج التدريبية (وام)
28 فبراير 2024 01:08

الشارقة (وام) 

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نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، مجموعة من البرامج التدريبية، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار الذي يشكل أحد أهم المبادرات الوطنية الكبرى التي تقام تحت شعار «الإمارات تبتكر 2024».
أقيمت البرامج التدريبية بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية، بمشاركة (44) مرشحاً من المستويات الوظيفية كافة من مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
واستهدف التدريب الذي استمر ثلاثة أيام، تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإبداع والابتكار، وبيان المراحل السبع للابتكار، واستخدام أدوات الابتكار في العمل المؤسسي، وإلقاء الضوء على مقومات الابتكار في جهة العمل.
وتناول البرنامج الأول «الابتكار الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية»، مستهدفاً تدريب الفئة القيادية والإشرافية على خطوات اكتساب مهارات التفكير الإبداعي ومعرفة كيفية تجاوز التحديات، والتعرف على مكونات وأدوات الإبداع الوظيفي وطرق التحسن عن طريق العصف الذهني. وركز البرنامج الثاني الذي نظم حول (الإمارات تبتكر) على معرفة توقعات المشاركين من مختلف المستويات الوظيفية لعدد من التساؤلات حول الإبداع والابتكار وأهميته، كما تم استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على جائزة الشارقة للابتكار.
واطلع المشاركون خلال البرنامج على مسارات إطار وطرق الابتكار في العمل، وعلى خرائط تدفق العمليات، والخطوات التي يمر بها المنتج، والإجراءات التي تمر بها الخدمة.

دائرة الموارد البشرية
الإمارات
الشارقة
موارد الشارقة
شهر الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
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