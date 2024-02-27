الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تحتفي بتخريج دبلوم «الابتكار والتطوير 4»

صورة تذكارية خلال التخريج (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والأرجنتين.. علاقات ممتدة لـ 50 عاماً بمختلف المجالات
أمطار متوقعة اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بمختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، حفل تخريج «دبلوم الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة، والذي شارك فيه 22 موظفاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وهنأ اللواء رفيع الخريجين، مؤكداً لهم أن منظومة الابتكار في شرطة دبي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسة والداعمة لمنظومة العمل، وإن ما حققته وتحققه شرطة دبي في مجال الابتكار يأتي في ظل قيادة تؤمن بأهمية الابتكار في الدفع بمنظومة العمل إلى أعلى مستويات الأداء، وتضافر وتكاتف الجهود بين الإدارات العامة وإدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومجلس الابتكار، منوها إلى أن «دبلوم الابتكار والتطوير» هو إحدى أهم الأدوات التي تتبناها شرطة دبي في سبيل الاستثمار الأمثل للمورد البشري وتحفيزه على الانطلاق بأفكاره الإبداعية.
وأكد، أن دبلوم «الابتكار والتطوير»، انطلق قبل ثلاثة أعوام بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعياً لدعم منظومة الابتكار ولضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالقدرات والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية وتبني المشاريع الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي الهادفة إلى تعزيز أمن وأمان المجتمع.
واطلع اللواء رفيع على المشاريع الابتكارية للخريجين، واستمع إلى شرح حول كل مشروع، ومدى ترابطه بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، ورحلة المشروع، والخطة الزمنية، والتحديات وأبرز النتائج المتوقعة بعد تنفيذ المشروع، وآلية العمل مع الإدارات التخصصية والتكامل والترابط فيما بينها.
بدوره، قال الرائد الدكتور خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار في إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن إدارة المعرفة والابتكار والتطوير بدأت في استقبال طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بالنسخة الخامسة، وذلك من خلال المنصة الداخلية للابتكار والتي تتيح لهم فرصة الانضمام إلى «دبلوم الابتكار والتطوير».
وبين الرائد المزورعي، أن اختيار الموظفين للالتحاق بالدبلوم يمر بمراحل عدة وهي استقبال الطلبات وعمل الفرز الأولي وإجراء اختبارات، ثم مقابلة اللجنة، وبعدها إطلاق الدبلوم، والتحول إلى الجانب التطبيقي في مختبر الابتكار بشرطة دبي، يليها التدقيق الأولي على أفكار المشاريع، واعتماد الأفكار، والبدء في تطبيق أفكار المشاريع، والتقييم الأولي لدى نجاحها، ثم التقييم النهائي، وانتهاء بتخريج الدفعة في نهاية العام.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
شهر الابتكار
آخر الأخبار
صبي فلسطيني يحمل قطعة خشبية أمام منزل دمره القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن: إسرائيل ستوقف الحرب في غزة خلال شهر رمضان
28 فبراير 2024
الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين يحذر «الناتو» من إرسال قوات إلى أوكرانيا
28 فبراير 2024
فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: قوات إسرائيلية أوقفت قافلة إجلاء طبي في خان يونس
28 فبراير 2024
مهاجرون يصلون إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: التكيف مع «الهجرة المناخية» يعزز الاستدامة بالعالم
28 فبراير 2024
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: إسرائيل تستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
28 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©