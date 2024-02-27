حامد بن زايد يطلع على مشاريع جامعة خليفة البحثية

أبوظبي (وام)

اطلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، على أكثر من 100 مشروع بحثي، كما حضر عروض شركات ناشئة بهدف التسويق التجاري خلال زيارته لـ «يوم البحوث والابتكار 2024»، الذي تنظمه الجامعة بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، والدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة، والدكتور إبراهيم الحجري، نائب أول للرئيس للخدمات المساندة.

وتفقد سموه المشروعات المعروضة والتي تمثل عملية التسويق التجاري للابتكارات التي تنشأ في مختبرات جامعة خليفة، كما اطلع سموه على 60 مشروعاً مُبتَكَراً و36 عرضاً مطبوعاً لمشاريع بحثية لطلبة الدكتوراه، و10 مشاريع تكنولوجية ناشئة.

وتضمنت فعاليات «يوم البحوث والابتكار 2024» بجامعة خليفة ندوتين، ركزت الأولى على «الأنظمة الذكية»، قدمها الدكتور صالح الهاشمي، عضو مجلس أمناء جامعة خليفة، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، فيما ركزت الندوة الثانية على موضوع «تحول الطاقة» وقدمها الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد ابتكار التكنولوجيا في أبوظبي، كما أدار الدكتور سير جون جلسة حوارية بعنوان «التحول للاستدامة»، ضمت المتحدثَين السابقَين.

وشهدت فعاليات الحدث حضور ممثلي الشركاء الاستراتيجيين لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية إلى جانب الشركاء الدوليين، حيث تواصلوا مع باحثي جامعة خليفة خلال عرضهم لمشروعاتهم في المناطق الخمس المخصصة للعرض والشرح، والتي شملت مجالات «تحول الطاقة» و«المجتمع المستدام والآمن» و«الصحة» و«المواد المتقدمة والتصنيع» و«الرقمنة واسعة الانتشار».