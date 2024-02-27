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علوم الدار

إنجازات استثنائية لـ«أكاديمية ربدان» خلال 2023

الأكاديمية عزّزت مكانتها مؤسسة تعليمية وبحثية وتدريبية رائدة عالمياً (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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حقّقت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال عام 2023، ضمن خطة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، والارتقاء بمُخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية. وشهدت أكاديمية ربدان خلال عام 2023 تخريج أكثر من (500) خريج من مختلف البرامج الأكاديمية، منها برامج الدراسات العليا، والتي تشمل ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع وماجستير العلوم في التحليل الاستخباري وماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية.
وأكّد سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن مُستهدفات رؤية الأكاديمية (2025) كانت أساس خُطط الأكاديمية التطويرية خلال الأعوام الماضية، والتي عزّزت بطبيعة الحال من مكانة الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وبحثية وتدريبية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ والأزمات.

أكاديمية ربدان
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