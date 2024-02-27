«قضاء أبوظبي» يتعرف إلى أنظمة المؤسسات الإصلاحية في ماليزيا

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من دائرة القضاء في أبوظبي على أنظمة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في ماليزيا، والإجراءات المطبقة والأساليب المتبعة في تنفيذ الخطط التأهيلية والتدريبية للنزلاء؛ بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فضلاً عن التعرف إلى الأنظمة التقنية المستخدمة، وعملية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وحزمة الخدمات اللوجستية المتوافرة في تلك المؤسسات. جاء ذلك، خلال زيارة الوفد المنشآت العقابية والإصلاحية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، والذي ضم في عضويته كلاً من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي. وتعرف الوفد خلال الزيارة الميدانية للمنشآت الإصلاحية في كوالالمبور، إلى إجراءات وخطوات إدخال النزلاء طبقاً للممارسات المعتمدة، والخدمات اللوجستية المتاحة.