«تنفيذي الشارقة» يعتمد تنظيم الرياضات البحرية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2024م بشأن تنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يُمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يلي: تنظيم كل أنشطة الرياضات البحرية والمائية والإشراف عليها في الإمارة، ومنح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها، والإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها، وغيرها.

وناقش المجلس تنظيم الإمارة للمناسبات والأحداث المهمة.